Nog 3 jaar tegemoetkoming bij schade wolf

Veehouders die schade hebben opgelopen door het toedoen van een wolf, ontvangen tot zeker 1 januari 2022 een tegemoetkoming zonder preventieve maatregelen als vereiste.

Dat staat in het aangepaste Draaiboek Wolf, dat nu in een vergevorderd stadium is en begin 2019 definitief wordt. Het draaiboek moet nog bestuurlijk worden vastgesteld door provincies.

De tegemoetkoming geldt bij zowel een zwervende als een territoriale wolf en voor zowel hobbyhouders als bedrijfsmatige veehouders. De periode tot 2022 is bedoeld om dierhouders voor te bereiden op de komst van de wolf.

Veehouder verantwoordelijk voor preventieve maatregelen

Mogelijk worden vanaf 2022 eisen van preventieve maatregelen tegen de wolf gesteld om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming. Dierhouders zijn volgens het draaiboek wettelijk verantwoordelijk voor het nemen van die maatregelen. Provincies zijn niet verplicht om dit te ondersteunen. Wel zouden provincies er belang bij hebben de maatregelen te ondersteunen.

In het plan staat ook dat in uiterste gevallen het doden van de wolf aan de orde kan zijn, ondanks het feit dat het een streng beschermde diersoort is. Bij het herhaaldelijk doden van goed beschermd vee, het omzeilen van preventieve maatregelen en gevaar voor de mens is doden niet uitgesloten.