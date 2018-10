Nevedi: ontsmet bulkwagens tegen AVP in Nederland

De Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) heeft besloten ook in Nederland extra hygiënemaatregelen te nemen in verband met de dreiging van Afrikaanse varkenspest (AVP).

Nevedi ziet de blijvende dreiging met oplopende besmettingsaantallen vanuit België en heeft daarom besloten om bovenwettelijke maatregelen toe te passen.

De vereniging wil dat bij al het voertransport van en naar varkensbedrijven in Nederland vrachtwagens extra worden gedesinfecteerd. Het gaat hierbij om het desinfecteren van wielen, wielkasten en treeplanken van de vrachtwagens, voor het oprijden en na het afrijden van het bedrijfsterrein.

Wielen, wielkasten en treeplanken van voerwagens moeten worden gedesinfecteerd voor het oprijden van bedrijfsterreinen waar varkens worden gehouden in het Belgische AVP-risicogebied én in Nederland. - Foto: Koos Groenewold

De maatregelen in Nederland worden opgeheven zodra het AVP-risicogebied in België wordt vrijgegeven. Ook vrachtwagens uit andere AVP-risicogebieden moeten dezelfde maatregelen treffen. Die risicogebieden zijn België, Polen, Estland, Letland, Litouwen, Tsjechië, Oekraïne, Roemenië, Hongarije, Slowakije, Moldavië, Bulgarije, Sardinië en China.

Bulkwagens desinfecteren tegen insleep AVP

Volgens een woordvoerder van Nevedi zijn de meeste bulkwagens al voorzien van de nodige apparatuur en middelen om de onderdelen te desinfecteren. Deze worden ook gebruikt in geval van vogelgriep en andere dierziekten. Nevedi werkt nog aan een instructie aan de leden over het gebruik van de juiste desinfectiemiddelen bij AVP, op basis van de gegevens van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Nevedi benadrukt dat de maatregelen bovenwettelijk zijn, een advies aan veevoerfabrikanten en geen verplichting.

Vee & Logistiek, Hisfa en Cumela passen protocollen aan

Vee & Logistiek Nederland heeft al eerder een aangepast reinigings- en ontsmettingsprotocol in werking gesteld voor veetransport om de insleep van varkenspest te voorkomen. Daarbij wordt uitgegaan van een dubbele reiniging en ontsmetting, zowel op het vertrekpunt als bij het binnenrijden van Nederland. Dit geldt voor alle veewagens die uit Oost-Europa komen.

De vereniging voor ruwvoerhandelaren, Hisfa, heeft in verband met AVP haar leden geadviseerd om geen ruwvoer en strooisel uit risicogebieden te kopen of te vervoeren.

Cumela heeft mesttransporteurs eveneens opgeroepen om extra voorzorgsmaatregelen te nemen, met name als het transport door of in België plaatsvindt.

Het ministerie van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit heeft nog geen extra maatregelen genomen in verband met de Afrikaanse varkenspest in België.