Loket oneerlijke handelspraktijken start in 2019

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) begint in 2019 met het loket waar boeren oneerlijke handelspraktijken anoniem kunnen melden.

Dat zegt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken tijdens een debat in de Tweede Kamer. De ACM werkt aan een speciaal team om oneerlijke handelspraktijken en verstoorde marktmacht in de voedselketen aan te pakken. “We nemen diverse maatregelen om de positie van de boer in de keten te versterken”, zegt Keijzer. Ook wordt een geschillencommissie in het leven geroepen. De maatregelen moeten het inzicht in de markt verbeteren waardoor het toezicht op oneerlijke handelspraktijken verbetert.

Kleine innnovatieve ondernemers

GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet vindt het niet terecht dat boeren aan de ene kant veel extra eisen opgelegd krijgen omdat ze duurzamer moeten produceren, maar aan de andere kant door supermarkten gedwongen worden voor een zo laag mogelijke prijs te produceren. “Het is een grote frustratie van bijna de volledige politiek dat er te weinig handvaten zijn om dit aan te pakken”, zegt ze. Ze riep Keijzer op bij de regelgeving voor krachtenbundeling bij duurzaamheidsinitiatieven ook oog te houden voor de kleine innnovatieve ondernemers. “Het moet niet zo zijn dat de regels zo ingewikkeld worden dat alleen de grote bedrijven mee kunnen doen.”