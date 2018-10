LTO wil stikstofruimte PAS voor landbouw behouden

Vrijgekomen stikstofruimte niet beschikbaar maken voor bijvoorbeeld verkeer of industrie.

LTO Nederland roept provincies op om stikstofruimte die verleend is aan de landbouw ook beschikbaar te houden voor de landbouw. Ook als de betrokken ondernemer niet aan de eis voldoet om zijn plannen binnen 2 jaar in te vullen.

Stikstofruimte binnen 2 jaar benutten

In het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hebben eind 2017 ongeveer 4.000 bedrijven een vergunning met stikstofontwikkelruimte gekregen. Voorwaarde voor deze ruimte is dat de ontwikkelruimte binnen 2 jaar benut moet worden, omdat de ruimte anders komt te vervallen.

Provincies zijn bezig met het inventariseren of de ontwikkelruimte gebruikt is. Als dit niet het geval is, wordt de ruimte ingetrokken. De provincie bepaalt wat er met deze ruimte gebeurt.

Een pragmatische houding van de provincies zou passend zijn

Fosfaatregelgeving

Trienke Elshof, LTO portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving, roept provincies nu op om deze ontwikkelruimte beschikbaar te houden voor het verduurzamen van de landbouw, in plaats van de ruimte beschikbaar te maken voor bijvoorbeeld verkeer of industrie. Door onder andere de fosfaatregelgeving in de melkveehouderij hebben niet alle bedrijven hun ontwikkelruimte kunnen benutten, terwijl ze dit op termijn wel willen. “Een pragmatische houding van de provincies zou passend zijn om toekomstperspectief te houden voor de bedrijven die duurzaam en kringloopgericht zijn ingericht”, vindt Elshof.