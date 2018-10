LTO: strenge eisen belemmeren innovaties sleepvoet

De eisen aan de borging van alternatieve mestsystemen worden steeds strenger, waardoor innovaties worden belemmerd.

Dat zegt Claude van Dongen, portefeuillehouder Bodem en Water van LTO Nederland in reactie op de situatie in het sleepvoetdossier.

“We werken al lange tijd aan alternatieven en dat lukt ook wel. Maar de eisen voor de borging worden steeds strenger. Dat demotiveert boeren wel om te innoveren omdat het steeds moeilijker wordt om problemen op te lossen”, zegt Van Dongen.

Boeren kunnen nog niet uit de voeten met het besluit van minister Carola Schouten van landbouw om bemesting met de sleepvoet in 2019 te verbieden op klei- en veengrond. Hoewel Schouten schrijft dat ze 2 alternatieven accepteert, is de borging hiervan nog niet wettelijk geregeld. “We zijn voor het nemen van maatregelen om de emissie te verlagen, maar dan moeten er wel technieken beschikbaar zijn”, reageert Van Dongen.

2 alternatieven voor sleepvoet

Minister Schouten noemt 2 alternatieven, namelijk de pulse-trackbemester die de drijfmest in kuiltjes in de grond brengt en de sleepvoetbemester waarbij de drijfmest verdund met water (2 delen mest en 1 deel water) op de grond wordt gebracht in strookjes van maximaal 10 cm breed.

Het probleem zit bij de borging van deze methode. Hiervoor is de wettelijke basis nog niet bekend, waardoor niet bekend is aan welke eisen de borging moet doen. “Als dat bekend is, kunnen boeren daar ook op investeren, maar dat kan nu niet”, zegt Van Dongen.

Zodenbemester

Gezien het tijdstip is niet te verwachten dat boeren het volgende bemestingsseizoen met geborgde alternatieven aan de slag kunnen. Dat betekent volgens Van Dongen niet dat er geen dierlijke mest meer gebruikt mag worden. “Dat is niet verboden. De mest zou met een zodebemester toegepast kunnen worden. Al vinden veel boeren dat onwenselijk vanwege het effect op de bodem.”

LTO werkt samen met andere partijen momenteel nog aan een vereenvoudigd borgingssysteem om aan te tonen dat er voldoende water is toegevoegd bij het bemesten met een sleepvoet. Dit borgingssysteem zal echter ook niet klaar zijn voor het uitrijdseizoen van 2019.