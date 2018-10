Kathleen Goense nieuwe directeur ZLTO

Kathleen Goense wordt de nieuwe directeur van ZLTO. Ze volgt per 1 december Elies Lemkes-Straver op als algemeen directeur van ZLTO.

Daarmee is 1 van de 2 topfuncties bij de landbouworganisatie weer opgevuld.

Goense is nu nog directeur verandering en innovatie bij Rabobank en lid van de Raad van Toezicht van Stichting Milieukeur. Een week geleden kondigde ZLTO-voorzitter Hans Huijbers aan dat hij in 2019 stopt. Hij begon vorig jaar november aan zijn derde termijn van 4 jaar als voorzitter, maar maakt deze termijn niet af. Huijbers is sinds 2009 voorzitter van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie. Voor deze functie is de ZLTO nog op zoek naar een opvolger.

Kathleen Goense wordt de nieuwe directeur van ZLTO. - Foto: ZLTO

Ervaring in agrifoodsector

Goense is opgegroeid op een akkerbouwbedrijf in Zeeland en studeerde economie in Rotterdam. Ze heeft ervaring met de agrifoodsector in binnen- en buitenland en is onder andere lid van de Raad van Commissarissen van de Bank of Africa in Oeganda. Ze is ervaren in het leiden van strategische verandering.

ZLTO wil de koers de komende jaren veranderen en nog meer van betekenis zijn op het erf van haar leden. De 3 maatschappelijke thema’s voedselzekerheid & -gezondheid, klimaat en vitaal platteland staan hierbij centraal.