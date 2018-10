Kabel- en leidingeigenaren ‘vrezen’ greppelfrees

Het Kabel en Leiding Overleg is weinig gecharmeerd van het groeiende gebruik van de greppelfrees.

De afgelopen jaren is het gebruik van de greppelfrees in de agrarische sector flink toegenomen, stelt het Kabel en Leiding Overleg (KLO). Het zomaar inzetten van de greppelfrees is riskant. De agrarische bodem ligt vol met kabels en leidingen die door het gebruik van deze machine beschadigd kunnen worden. Daarom is het belangrijk dat boeren precies weten waar de kabels en leidingen in hun perceel liggen.

KLIC-melding

Om schade te voorkomen, adviseert het KLO om bij het gebruik van de greppelfrees altijd eerst een KLIC-melding te doen bij het Kadaster. Hiermee kunnen riskante situaties worden voorkomen. Als voorbeeld noemt het KLO incidenten waarbij een hogedruk gasleiding kan worden geraakt.

Juist met het oog op de herfstactiviteiten op het land vindt het KLO dit een goed moment boeren te wijzen op het risico van de greppelfrees.