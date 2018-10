Huijbers vertrekt bij ZLTO

Hans Huijbers stopt als voorzitter van ZLTO in 2019. Huijbers kondigde zijn vertrek vrijdag aan.

Als voorzitter van ZLTO was Huijbers betrokken bij het Brabantse land- en tuinbouwbeleid. Onder Huijbers liet ZLTO met de visie ‘Boeren hebben een oplossing’ zien wat de relevantie van boeren en tuinders kan zijn voor de maatschappij.

Huijbers had de portefeuille duurzaam ondernemen bij LTO Nederland. Daarmee haalde hij de Duurzame top 100 van Trouw. In de Agritop 50, een ranglijst van invloedrijke personen in de land- en tuinbouw, staat hij op de 18e plaats.

Glastuinbouwontwikkeling

Huijbers was voor de glastuinbouw in Brabant een belangrijke gesprekspartner van de provincie. Zo is ZLTO mede-eigenaar van de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) en staat hij zo aan de wieg van de aanleg van het gebied Prinsenland.

In de nieuwe visie voor glastuinbouw pleit ZLTO bij de provincie om nieuwbouw van glastuinbouw mogelijk te maken waar duurzame aardwarmte of restwarmte mogelijk is. De provincie werkt nu aan een strategie op dat punt.

Organische stof

In de klimaatdiscussie zet hij zich in voor boervriendelijke oplossingen zonder strikte beperkingen voor boeren en tuinders. Zo juicht hij toe dat het landgebruik gaat meetellen in de CO 2 -balans van EU-lidstaten. Dat is een erkenning dat de agrarische sector onderdeel is van de oplossing, via het verhogen van de organische stof in de bodem. Het belonen van klimaatvriendelijk boeren is volgens Huijbers een beter middel dan straffen.

IJsstorm

Huijbers maakte zich in 2016 sterk voor een meer coulante houding van verzekeraars voor de ongekende schade van de ijsstorm van 23 juni 2016 rondom Someren.