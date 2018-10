Europese Commissie denkt niet aan exportverbod vee

De Europese Commissie denkt niet aan een exportverbod voor levende dieren naar landen buiten de EU.

Dat zegt Europees commissaris Vytenis Andriukaitis (gezondheid en voedselveiligheid) in antwoord op schriftelijke vragen van Europarlementariër Cristian-Silviu Buşoi (christen-democraten).

Integraal onderdeel veehouderij

De handel in levende dieren maakt een integraal onderdeel uit van de veehouderij, aldus Andriukaitis. Volgens de Roemeense volksvertegenwoordiger Buşoi is het slecht gesteld met de bescherming van levende dieren tijdens transporten over lange afstanden.

Volgens Buşoi nemen lidstaten het niet nauw met de naleving van de Europese transportregels, die in 2005 zijn vastgesteld.

Naleving transportregels in handen van lidstaten

Andriukaitis zegt dat de naleving van de regels voor diertransport in eerste instantie in handen is van de lidstaten. Een verbod op de export van levende dieren zou mogelijk strijdig zijn met de internationale regels voor de handel waaraan de EU en de lidstaten gebonden zijn.