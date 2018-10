Eurofins: Eigen methode goedgekeurd

Het bedrijf Eurofins zegt dat de alternatieve methode van grondbemonstering voor de wettelijke fosfaatbepaling is goedgekeurd.

In een persbericht meldt het bedrijf dat het ministerie de gelijkwaardigheid van de zogenoemde NIRS-methode heeft vastgesteld.

Voor de wettelijke fosfaatbepaling is in de wet vastgelegd welke methode daarvoor moet worden gebruikt. Een andere methode mag worden gebruikt, als daarvan de gelijkwaardigheid is vastgesteld. Nog voordat de gelijkwaardigheid was vastgesteld, heeft Eurofins gebruik gemaakt van de nieuwe analysemethode. Dat werd eerder dit jaar door Boerderij onthuld.

Onderzoek ministerie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet laten beoordelen of de methode van Eurofins gelijkwaardig is. De minister zal daarover de Tweede Kamer nog informeren. Het ministerie kon donderdag niet bevestigen dat de eigen methode van Eurofins gelijkwaardig is bevonden.