Duitse politici: hardere aanpak illegale mest-import

Politici in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen willen betere controle op import van mest uit Nederland.

Er zijn meerdere fouten vastgesteld bij de registratie van import van mest uit Nederland. De regeringspartijen CDU en FDP willen actie van de regering in de deelstaat die aan Nederland grenst en een belangrijke bestemming is voor Nederlandse mest. Dat bleek onlangs tijdens een zitting van de milieu-commissie in het deelstaatparlement.

Navraag bij 1.348 afnemers

Aanleiding is onder meer een onderzoek van de uitvoerings- en adviesdienst Landwirtschaftskammer (LWK-NRW) eerder dit jaar. De LWK heeft op basis van gegevens in het digitale register van RVO.nl in 2016 bij 1.348 afnemers van Nederlandse mest in Noordrijn-Westfalen navraag gedaan. Bij een derde daarvan bleek dat er iets niet klopte. 48 adressen bleken sowieso niet te bestaan en nog eens 341 afnemers konden niet (meer) gecheckt worden. Bij tientallen bedrijven waren er verschillen in opgegeven hoeveelheden of is volgens eigen zeggen geen Nederlandse mest afgenomen. Om hoeveel transporten en om hoeveel mest het gaat, is niet aangegeven door de LWK.

Vrachten met hoge gehaltes

Het deelstaatministerie van landbouw in NRW heeft in augustus het Nederlandse ministerie van LNV op de hoogte gesteld van het onderzoek. Volgens een woordvoerder van LNV zijn vooral bij de export-transporten van vaste bewerkte mest ‘onregelmatigheden geconstateerd’. Daarbij gaat het onder meer om vrachten met hoge gehaltes.

In september is ambtelijk overleg gevoerd tussen beide ministeries. LNV heeft daarbij gewezen op de aanpassingen die in 2018 zijn doorgevoerd voor vaste mest, zoals onafhankelijke monstername en de verplichte AGR-GPS op vrachtwagens.

Cumela wijst op brede set regels

Cumela wijst in een eerste reactie op de brede set regels die gelden voor mestexporten en de afspraken tussen Nederland en enkele Duitse deelstaten en Vlaanderen. Cumela wil eerst weten wie verantwoordelijk is voor de tekortkomingen. Volgens Hans Verkerk, secretaris van de sectie meststoffendistributie, is wel duidelijk dat de berichten over illegale mesttransporten niet goed zijn voor het vertrouwen in Nederlandse mest.

Juridisch onderzoek

Volgens een woordvoerder van de LWK is een van de oorzaken van de problemen met importmest het feit dat GPS-volgsystemen in Duitsland uitgezet moeten worden en de gegevens niet gebruikt mogen worden door Duitse overheden. Juridisch onderzoek is bezig tegen een aantal personen en bedrijven waar gesjoemel met mesttransporten wordt vermoed.

Nog dit jaar zal worden gesproken over verdere verbeteringen van het digitale dossier en samenwerking door LNV en de regeringen in Noordrijn-Westfalen en het eveneens aan Nederland grenzende Nedersaksen.