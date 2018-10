Droogte tot 2 maanden vooraf te voorspellen

Met een nieuw rekenmodel zou droogte tot 2 maanden van tevoren voorspeld kunnen worden.

Het rekenmodel is ontwikkeld door de Universiteit Utrecht en moet Rijkswaterstaat en waterschappen helpen om tijdig maatregelen te nemen bij extreme droogte.

Watervoorraad voorspellen

Een van de onderzoekers die de voorspellingsmethode ontwikkelde, is hydroloog Niko Wanders, hij richtte zijn aandacht de afgelopen 10 jaar op droogte. “Met deze methode kunnen we vrij precies berekenen, aan de hand van Europese weersvoorspellingen en hoeveelheden sneeuw in de Alpen, hoeveel water er vanuit Europa onze kant op komt. Aan de hand van de aanvoer vanuit de Rijn, bij Lobith, kan de voorraad water in Nederland worden voorspeld.”

Het model is vooral bedoeld om de nationale voorraden oppervlaktewater op peil te houden. “Zodat waterschappen tijdig kunnen beslissen om water op te slaan. Ze kunnen bijvoorbeeld slootpeilen verhogen zodat meer regenwater wordt vastgehouden als er een droge periode aankomt.”

Langer beregenen

Voor gebruikers van het zoete water betekent dit dat er langer voldoende oppervlaktewater beschikbaar is. “Dan hoeven waterschappen minder snel een onttrekkingsverbod in te stellen en kunnen boeren dus langer blijven beregenen”, legt Wanders uit.

Dat het van belang is om een dergelijke methode te gaan gebruiken, is afgelopen zomer wel gebleken, zegt de hydroloog.

”Eerder dit jaar hebben we al geconstateerd dat extreme droogte waarschijnlijk eens in de 10 jaar voor gaat komen. Waterbeheerders moeten in dat geval tijdig kunnen ingrijpen, in plaats van het nemen van noodmaatregelen, zoals dit jaar het geval was. Hopelijk gaat deze tool daarbij helpen.”

Experimenteren

Om te kijken of waterbeheerders ook echt geholpen zijn met deze voorspelling, gaat de Utrechtse universiteit in de vervolgfase experimenteren. “We willen graag weten of waterschappen er ook echt wat mee kunnen en of watergebruikers zoals boeren er ook mee geholpen zijn.” Vervolgonderzoek is nog volop nodig, merkt Wanders. “Ik kan me voorstellen dat een boer ook graag wil weten wat de verdamping van zijn gewassen is, om te weten hoeveel water hij de komende periode nodig gaat hebben voor de beregening. Daar is nog veel werk te doen.”