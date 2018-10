Claim waterschade boeren ongegrond

3 aardappeltelers hebben in een rechtszaak tegen Waterschap Hollandse Delta ongelijk gekregen.

Volgens de boeren uit Zuid-Holland zou het waterschap de zorgplicht tegenover hen niet zijn nagekomen tijdens heftige regenval in augustus 2015. De boeren claimden een schadevergoeding van € 185.000. Dat blijkt uit de uitspraak die begin deze maand is gepubliceerd en die de rechter deed op 19 september in de rechtbank Rotterdam.

Niet meteen voldoende noodpompen

De boeren stelden het waterschap aansprakelijk voor de schade die zij hebben opgelopen door hevige regenval in de nacht van 30 op 31 augustus. Zij verwijten het waterschap dat het niet meteen is overgegaan tot het plaatsen van voldoende noodpompen. De boeren zouden daar herhaaldelijk op hebben aangedrongen. Het waterschap heeft wel 3 noodpompen geplaatst, maar volgens de boeren was dit niet voldoende en kwamen deze te laat. Volgens de boeren hebben aardappelpercelen meer dan 24 uur onder water gestaan.

Stedelijk gebied hoogste prioriteit

Tegelijk met de meldingen van de boeren kwamen er door de hevige regenval die nacht nog honderden andere meldingen binnen. In een dergelijk geval krijgt het stedelijk gebied de hoogste prioriteit en natuurgebied de laagste. Agrarisch gebied ligt daar tussenin. Uit een onderzoek blijkt dat het waterschap in de betreffende nacht zeer actief is geweest.

Geen schending zorgplicht

De rechter oordeelde dat in deze omstandigheden niet kan worden bepaald dat het waterschap niet adequaat heeft gereageerd op de meldingen van de aardappeltelers. Daarnaast komt het waterschap een zekere beleidsvrijheid toe, zo stelde de rechter. Er was volgens de rechter geen schending van de zorgplicht.