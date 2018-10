CBL: supermarkt niet bepalend voor boerenprijs

Supermarkten zijn niet de spil in de bepaling van de boerenprijs, vindt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).

Supermarkten verkopen maar een deel van de agrarische producten en hebben dus maar een beperkte macht in de voedselketen, betoogt de brancheorganisatie van supermarkten.

Productstromen in kaart gebracht

Om dit betoog te ondersteunen heeft het CBL de productstromen van 8 producten in kaart gebracht (pdf). Volgens het CBL wordt 2% van de uien via de supermarkt verkocht, bij tomaten is dit 9%.

Dierlijke producten komen voor een groter deel in de schappen terecht, maar hier is de hoogste score van 30% voor de productie van melk. Appels spannen de kroon: 35% daarvan wordt door Nederlandse supermarkten verkocht.

Naar supermarkt wijzen bij lage prijs ‘te makkelijk’

CBL-directeur Marc Jansen vindt dat het ook te makkelijk is voor boeren om naar de supermarkt te wijzen als het gaat om lage prijzen. “Wat de boer krijgt voor zijn product is duidelijk. Wat de consument betaalt ook. Maar daartussen zit een donker gebied, de kosten van verwerkers, transporteurs en levensmiddelenindustrie zijn onduidelijk.”

Jansen hekelt het eerder geschetste beeld dat 5 grote supermarktinkopers de boerenprijs bepalen. “Dat is gewoonweg niet realistisch. Er zou meer transparantie moeten zijn over de tussenliggende partijen, maar dat is moeilijk haalbaar.”

LTO-campagne #watkrijgtdeboer

Dat dit statement niet lang na de lancering van LTO’s #watkrijgtdeboer-campagne komt, berust volgens Jansen op louter toeval. “Blijkbaar hadden we dezelfde timing, vlak voor de bespreking van de landbouwbegroting in de Tweede Kamer, in gedachte. Het proces met het in kaart brengen van die productstromen was veel tijd gemoeid, dus we zijn hier al langer mee bezig.”

Toegevoegde waarde keurmerken vermarkten

Volgens Jansen kunnen supermarkten wel gedeeltelijk invloed uitoefenen op de prijs die de boer krijgt voor zijn producten. “Dat gebeurt al, en steeds meer. Met verschillende keurmerken zoals Beter Leven en Milieukeur. Daar zit een meerprijs voor de boer in, omdat de supermarkt deze toegevoegde waarde weet te vermarkten. Maar dat werkt niet voor producten die worden geproduceerd voor de export.”