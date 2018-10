Bouw mestverwerker Greenferm van start

In januari 2019 gaat naar verwachting de bouw van mestverwerkingsfabriek Greenferm beginnen.

Door een overname van driekwart van de aandelen in Greenferm door mestdistributeur Berkhof uit Scherpenzeel komt er weer voortgang. De weg lijkt daarmee gebaand voor de definitieve bouw van een grote mestverwerkingsfabriek met een capaciteit van 350.000 ton mest per jaar. Dat meldt Greenferm.

Volgens het initiatief wordt straks in de fabriek circa 70% varkensmest verwerkt en 30% runder- en kalvermest. Er is inmiddels voor 310.000 ton mest ingeschreven. De fabriek is gepland op het industrieterrein Ecofactorij in Apeldoorn. De vergunning voor de bouw is afgegeven in 2016, maar de financiering was nog niet eerder rond.