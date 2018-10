Agrarische export EU ‘opvallend’ stabiel

De export van agri-foodproducten vanuit de Europese Unie is de afgelopen maanden opvallend stabiel.

Dat concludeert de Europese Commissie uit cijfers van de agro-export over augustus 2018. De totale export van agrarische producten uit de EU kwam deze maand € 11,3 miljard, de import kwam op € 9,1 miljard uit. Een jaar eerder was dit € 11,5 miljard. Deze getallen zijn respectievelijk 2% en 0,6% lager dan in juli. Vergeleken met het jaar ervoor zijn de im- en exportcijfers 0,1% lager, een te verwaarlozen verschil.

Europese bedrijven deden vooral meer handel met Algarije, Saoedie-Arabie, en Singapore. De handel naar Turkije en Iran daalde juist.

Export van melk daalde

De export van melk maakte een duikeling, de waarde van de geëxporteerde melkpoeder was € 78 miljoen minder. Ook de waarde van groenten en tarwegraan viel met grote bedragen: € 62 miljoen en € 47 miljoen. Suiker werd juist voor € 34 miljoen meer verkocht.

Stijging import vanuit VS

Aan de andere kant van de markt steeg, geheel volgens de verwachte trend, de import vanuit de VS met € 186 miljoen vergeleken met augustus 2017. Ook producten uit Zuid-Afrika en Rusland vonden in augustus 2018 gretig aftrek: de importwaarde is € 56 miljoen en € 57 miljoen hoger.