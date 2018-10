ABN Amro: meeste consumenten willen nog niet betalen voor duurzaam voedsel

9 op de 10 Nederlanders denken in de komende 5 jaar meer te moeten betalen voor boodschappen om het milieu te sparen. 37% is hiervan een overtuigd voorstander.

Ruim een kwart is niet bereid meer te betalen om de milieu-impact te verminderen en 36% heeft daar nog geen mening over. Dat blijkt uit onderzoek dat PanelWizard in opdracht van ABN Amro onder 2.065 consumenten heeft verricht.

In de prijs die consumenten nu betalen voor voedsel zijn de ‘maatschappelijke kosten’ meestal niet verwerkt. Deze verborgen kosten, zoals de CO 2 -uitstoot of het verlies van biodiversiteit rond akkers, onttrekken zich aan het gezichtsveld van consumenten, producenten en supermarkten.

Impact van bedrijf op omgeving in geld uitdrukken

Door het groeiende bewustzijn dat de milieu-impact van voedselproductie moet worden verminderd, staat het zichtbaar maken van dergelijke gevolgen in geld steeds meer in de belangstelling, volgens ABN Amro. Dat gebeurt via het zogenoemde True Cost Accounting (TCA). Bij TCA wordt zowel de positieve als negatieve impact van een bedrijf op de omgeving inzichtelijk gemaakt. Door deze impact in geld uit te drukken, is het duidelijker welke producten vervuilend zijn.

Bereidheid betalen meerprijs hangt ook af van type product

Of mensen meer willen betalen om de milieu-impact van de voedselproductie te beperken, is ook afhankelijk van het type product. Ruim de helft van de consumenten die nu nooit (bewust) biologische producten kopen zijn bereid meer te betalen voor aardappelen, groente en fruit als het bodemleven en de biodiversiteit rond akkers worden verbeterd. Deze bereidheid is veel lager bij zuivelproducten (42%) en bij frisdranken en vruchtensappen (39%).

Als consumenten meer willen betalen, geeft dat producenten meer financiële ruimte om bijvoorbeeld met innovaties de CO 2 -uitstoot in een fabriek te beperken of biodiversiteit rond akkers te stimuleren.

Consumenten vinden een gemiddelde prijsstijging van maximaal net geen 10% gerechtvaardigd volgens het onderzoek. Consumenten die niet meer willen betalen, geven aan dat ze niet meer te besteden hebben (28%), het niet nodig vinden (28%) of dat de supermarkt genoegen moet nemen met minder marge (25%).