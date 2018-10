1 op de 5 loonwerkers vreest extra droogteschade

Bijna een vijfde van de loonwerkers houdt er rekening mee dat het omzetverlies door droogte in het najaar verder gaat oplopen.

Dit blijkt uit de enquête uitgevoerd bij het Ledenpanel van Cumela Nederland. Als gevolg van de droogte is bijvoorbeeld minder ingekuild door boeren en is ook de omzet uit bemesten lager dan in normale jaren.

Extra werk in grondverzet

Van het Ledenpanel geeft 59% aan in vergelijking met een normale zomer werk gemist te hebben. Vooral het agrarisch loonwerk kreeg met minder werkzaamheden te maken. Dat werd bij veel loonwerkers wel gecompenseerd door extra werkzaamheden in het grondverzet. Daar namen de werkzaamheden juist toe dankzij een beter draaiende economie.

Ondanks de vervangende werkzaamheden hebben veel bedrijven te kampen met lagere inkomsten. Cumela noemt bedragen van € 7.500 tot € 120.000 per bedrijf.

Tekst gaat verder onder tweet

Hardste klappen in Achterhoek en Overijssel

De gevolgen voor individuele ondernemers verschillen sterk en zijn onder meer afhankelijk van de omvang van het bedrijf. Ook hangt het ervan af of het bedrijf alleen werkzaam is voor de agrarische sector of dat het bedrijf ook voor andere sectoren werkzaamheden verricht. De hardste klappen worden gemeld door bedrijven in de Achterhoek en Overijssel.

Rekeningen langer onbetaald

33% van de loonwerkers die inkomsten misliepen verwachten dat later dit jaar weer in te kunnen lopen. 17% denkt dat de verliezen nog verder gaan oplopen, bijvoorbeeld door tegenvallende oogsten van mais en akkerbouwgewassen. Een zelfde percentage loonwerkers geeft aan er rekening mee te houden dat rekeningen langer onbetaald blijven.

Tekst gaat verder onder foto

Ook de omzet van bemesten lag lager dan in normale jaren. - Foto: Henk Riswick

Ook extra werk door droogte

Uit de enquête blijkt overigens ook dat sommige loonwerkers juist extra werkzaamheden kregen dankzij de droogte. De enquête onder het Ledenpanel geeft een globaal beeld van de situatie in de sector, benadrukt Cumela.

Bedrijven die door de droogte in de problemen zijn gekomen, of waar dat dreigt te gebeuren, worden opgeroepen zich te melden bij hun belangenorganisatie.