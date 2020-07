Belgische BZV-presentatrice klust bij voor dierenactivisten

De Belgische Yvon Jaspers heeft zich de woede van boeren op de hals gehaald door op te treden in een video van Animal Rights.

An Lemmens is de Belgische Yvon Jaspers. Ze is één van de twee presentatoren van de Belgische variant van Boer zoekt Vrouw. Het programma is daar net als in Nederland mateloos populair, vandaar dat de actiegroep Animal Rights haar gevraagd had een video te presenteren tegen het eten van vlees.

Ze stemde toe na het zien van beelden uit een slachterij in Tornhout. In het filmpje stelt de presentatrice dat dieren slachten nooit diervriendelijk kan gebeuren omdat je ‘iemand het leven ontneemt die niet wil sterven.’

Undercovervideo bij kalverslachterij VanDrie

Het is niet voor het eerst dat de presentatrice een klusje doet voor de dierenactivisten. Eerder dook ze al op in een undercovervideo die bij kalverslachterij VanDrie in Hasselt gemaakt werd waarin ze vermeende misstanden aan de kaak stelde. In de recentste video roept ze onder meer op om net als zij het vlees van het bord te laten.

Bij het presenteren van BzV zijn de taken verdeeld. Een collega-presentatrice bezoekt de veehouderijen, Lemmens de plantaardige bedrijven. Op haar nadrukkelijke verzoek zijn de deelnemende veehouders geselecteerd op basis van diervriendelijkheid.

An Lemmens tijdens een televisiegala. De presentratrice stelt dat dieren slachten nooit diervriendelijk kan gebeuren. - Foto: ANP

Boeren niet te spreken over actie An Lemmens

Boeren zijn niet te spreken over de videoactie van Lemmens. Ze voelen zich verraden en noemen het triest dat iemand die waarschijnlijk geen achtergrond heeft in de sector haar bekendheid gebruikt om de beeldvorming te sturen, en dan ook nog eens in een richting die volgens hen niet klopt.

Lemmens, die ooit een opleiding volgde tot dierenartsassistente, laat via haar management weten dat de twee rollen elkaar niet bijten. Ze kan naar eigen zeggen heel goed én een programma presenteren over de boerenliefde, én een video voor Animal Rights. Haar persoonlijke mening staat los van haar werk, aldus de verklaring.

Bijbaan Yvon Jaspers bij ForFarmers

Dat een dergelijke dubbelrol ook in Nederland zou kunnen, lijkt sterk. Yvon Jaspers had jarenlang een bijbaan bij veevoerfabrikant ForFarmers. Zij stelde zich immer pro-boer op. Wegens vermeende belangenverstrengeling besloot ze vorig jaar om de samenwerking te beëindigen.

Bekijk hier het betreffende filmpje van de Belgische BZV-presentatrice voor Animal Rights (sommige beelden kunnen als schokkend worden ervaren).