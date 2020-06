Boerburgertweet weer van start

Nederlandse boeren gaan vanaf deze week via het sociale mediaplatform @Boerburgertweet weer twitteren over hun dagelijkse werk en leven.

Nederlandse boeren gaan vanaf deze week via het sociale mediaplatform @Boerburgertweet weer twitteren over hun dagelijkse werk en leven. @Boerburgertweet bestaat al sinds 2015 en heeft op Twitter 12.000 volgers en op Facebook bijna 20.000.

Bloemenkweker bijt spits af

De eerste deelnemer is bloemenkweker Roland Duyvesteijn van sierteeltbedrijf Holland Strelitzia in Zevenhuizen (Z.-H.). Duyvesteijn vertelt over de teelt en oogst van de bloemensoort Strelitzia. Volgers van @Boerburgertweet kunnen direct vragen stellen. De andere weken in juni worden gevuld door een akkerbouwer/pluimveehouder, een fruitteler en een biologische melkveehouder/schapenhouder.

Burger informeren

Doel van @Boerburgertweet is om de burger beter te informeren over het leven en werk als boer en de keuzes die zij maken. "Het is beslist niet alleen halleluja wat de deelnemers laten zien. Ook ‘gevoelige’ onderwerpen zoals het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, antibiotica, de uitdagingen op het gebied van dierenwelzijn, etc. worden niet geschuwd", zegt initiatiefneemster Caroline van der Plas uit Deventer.

Draad weer opgepakt

Door omstandigheden lag @Boerburgertweet een half jaar stil. Nu heeft Van der Plas de draad weer met succes opgepakt. Er hebben zich ondertussen zoveel boeren aangemeld dat tot half november de weken gevuld zijn. Er is Van der Plas een goede mix van deelnemers met melkvee-, vleesvee-, kalver-, pluimvee, varkens- en schapenhouders.