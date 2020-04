Zeugenhouder: ‘Ieder aan een hoek van de tafel’

Andres Pouwels is zeugenhouder in Aalten (Gld). Maandelijks ontvangt hij een groep studenten van het Zone College voor praktijklessen varkenshouderij.

“Toen duidelijk werd dat corona hier in Nederland ook voor problemen ging zorgen, heb ik contact gezocht met school over hoe nu verder. Later in die week werd ook bekend dat de scholen dicht gingen, dus voorlopig zie ik die jongens niet.

Half maart moest de dierenarts hier zijn, maar dat hebben we uitgesteld

Ook voor de rest zijn de meeste bezoeken afgezegd. Half maart moest de dierenarts hier zijn, maar dat hebben we uitgesteld. Komende week moet hij wel komen om bloed te tappen, daar kunnen we niet onderuit maar anders was dat bezoek ook uitgesteld.”

Laden van biggen

“Voor de rest kijk ik er met gewone boeren nuchterheid tegen aan. Ik heb hier nog twee personeelsleden, en we zitten in de pauzes ieder aan een hoek van de tafel. Die is zo groot dat we ver genoeg uit elkaar zitten. Op een andere vestiging van het bedrijf in Vragender werkt meer personeel, die houden nu in ploegen pauze. Vanmorgen was de NVWA hier voor het laden van biggen, dan let je er allebei op dat je voldoende afstand houdt, maar ik heb die beste man ook gewoon een bak koffie aangeboden.”