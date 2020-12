Terug naar de boerenklas in Boekelo

De wereld verandert en de landbouw verandert mee. Documentairemaker en auteur Mathijs Deen ging terug naar de klasgenoten van de lagere school in het Twentse Boekelo.

De documentaire die Deen maakte wordt zondag 20 december (21:00 – 22:00 uur, Radio 1) uitgezonden. Deen gaat terug naar de boerenkinderen met wie hij als kind speelde en die inmiddels het bedrijf van hun ouders hebben overgenomen. Een enkeling heeft het Twentse Boekelo verlaten om zijn vleugels uit te slaan op een groter bedrijf bij de IJssel, een ander vormde de ouderlijke boerderij om naar een biologisch bedrijf.

Complexiteit van het huidige boerenbedrijf

Deen haalt herinneringen aan 1967 op, toen hij met zijn schoolvrienden – overall aan en laarzen aan – het weiland introk, de vrijheid in. Tegelijk raakt hij de complexiteit van het huidige boerenbedrijf aan. Zijn vrienden van toen hebben kinderen die meerijden in de boerendemonstraties. “Je moet je stem laten horen, als je boer wilt blijven”, zegt een van Deens klasgenoten.