Opa-tekenaar krijgt belangrijke benoeming

Opa-tekenaar Herman Roozen is uitgeroepen tot Stripmaker des Vaderlands.

Opa-tekenaar Herman Roozen is uitgeroepen tot Stripmaker des Vaderlands. Deze functie heeft als doel het medium strip meer op de kaart te zetten. De benoeming geldt voor een periode van drie jaar. In die tijd wil Roozen laten zien dat strips overal en altijd kunnen en niet weggemoffeld hoeven worden in een aparte hoek in de bibliotheek. Zijn motto: Strip, het meest veelzijdige stukje lees. Strip!

Herman Roozen - Foto: Ruud Ploeg

Herman Roozen is geboren op een boerderij in het Gelderse Toldijk. In de stripwereld is hij bekend als duizendpoot. Met andere stripmakers tekende en schreef hij historische strips over Rembrandt en Michiel de Ruyter. Ook stript hij over de Oranjes, schrijft hij scenario’s voor Jan, Jans en de kinderen, Donald Duck en nog veel meer.

Tekenaar en schrijver van Opa in Boerderij

Opmerkelijk is dat de Stichting All About Strips, die de benoeming bekendmaakte, Roozens belangrijkste stripfiguur niet noemde: die van de markante Opa in Boerderij. Roozen nam deze strip over van bedenker Henk Groeneveld die last kreeg van reumatische aandoening in zijn handen en het tekenen daardoor op moest geven. Onder Roozen verscheen de strip in kleur en veranderde Opa een klein beetje van uiterlijk. Ook gaf hij de winterse vakanties bij pension Schneesicht op en ging hij minder naar café de Gouden Leeuw. Wat bleef is het eigenwijze karakter.

Stripfiguur Opa verschijnt af en toe ook in levende lijve op boerenbedrijven. - Foto: Henk Riswick

Voor veel Boerderij-lezers was en is Opa onlosmakelijk verbonden met hun magazine. Niet zelden beginnen ze achterin met de strip om pas daarna de rest tot zich te nemen.