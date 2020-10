Na 71 jaar is het solex-raadsel opgelost

De lokale rijwielhandelaar bezorgde in 1949 een solex, maar wie de afzender was? Hij had geen idee.

Nooit heeft ze geweten wie de werkelijke afzender was van de prijs die 71 jaar geleden thuisbezorgd werd. Tot mevrouw Van Oorschot-Meeus (90) uit Rilland (Zld.) onlangs Boerderij nummer 51 opensloeg, met daarin een artikel over het Boerderij-herfstraadsel uit 1949. De hoofdprijs toen was een fokvarken dat met een speciaal Boerderij-busje persoonlijk bij de winnaar werd afgeleverd. De overige prijzen werden per post bezorgd. Zo ook de tweede prijs: een solex ofwel een gemotoriseerde fiets.

Het herfstraadsel dat in 1949 in Boerderij stond. - Foto: Margreet Welink

De plaatselijke rijwielhandelaar in Lage Zwaluwe kreeg destijds opdracht een solex af te leveren bij de familie Meeus aldaar. Hij deed keurig wat hem was opgedragen, hij wist alleen niet wie de eigenlijke afzender was en kon de familie dus niet vertellen van wie ze nou toch die motorfiets hadden.

De winnaars die op 23 november 1949 in Boerderij bekend gemaakt werden, hadden geen lampje doen branden. Daar stond dat de solex gewonnen was door S. Meurs te Lage Zwaluwe terwijl zij de familie S. Meeus waren.

Hengstenkeuring

Toevalligerwijs was er rond diezelfde tijd aan hengstenkeuring in ’s Hertogenbosch. Daar trok de familie Meeus heen. Zoiets was een happening, een event, een dagje uit. Er hoorde ook een wedstrijd bij: wie kon raden welke hengst er die dag kampioen zou worden, kon een prijs winnen. De hoofdprijs was een stamboek merrieveulen, daarnaast waren er nog verschillende ‘overige prijzen’ die later bij de winnaars thuisbezorgd zouden worden.

De familie Meeus had geluk, zij bleken de juiste hengst op een formuliertje te hebben ingevuld. Toen dus de solex arriveerde, dachten ze dat die van de hengstenkeuring was. Pas toen de dochter, mevrouw Van Oorschot-Meeus (90), onlangs Boerderij opensloeg, werd haar duidelijk hoe het zat. De solex was niet van de hengstenkeuring maar van Boerderij. Na 71 jaar is het raadsel eindelijk opgelost.