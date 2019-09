Ook volgend jaar veel last van eikenprocessierups

Er zijn minder vlinders geteld dan in 2018, maar het zijn er nog steeds heel veel.

Het was bar dit jaar, nog niet eerder ondervonden zoveel mensen overlast van de brandharen die de eikenprocessierups verspreidt. Jeuk, branderige ogen en geïrriteerde slijmvliezen werden het meest genoemd. De provincies met relatief de meeste klachten waren Overijssel, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht en Drenthe.

Grote vlinderdichtheid opmaat naar nog een jaar met overlast

Ook vee had last van de rups, vooral daar waar het in de buurt van eikenbomen graasde. Koeien die de brandharen binnenkregen, stonden te kwijlen en tongspelen. Om hoeveel gevallen het ging, is niet bekend. Wel is duidelijk dat het volgend jaar waarschijnlijk opnieuw een jaar met overlast wordt. Het Kennisplatform Eikenprocessierups doet die voorspelling op basis van de vlindertellingen die gedaan zijn. De vlinderdichtheid bleek kleiner dan in recordjaar 2018, maar was nog steeds enorm groot, het is zelfs de op een na grootste dichtheid sinds 2012. Hoewel in de meeste provincies minder vlinders zijn geteld, geldt dat niet voor Noord-Brabant, daar is juist een toename te zien.

Het kenniscentrum voorziet een ‘hoge plaagdruk’. Niet alleen de eitjes van de getelde vlinders zullen uitgroeien tot rupsen, ook de rupsen die vorig jaar wegens de hitte in de grond zijn gekropen, komen volgend jaar mogelijk weer omhoog. Daardoor kan de plaagdruk nog verder toenemen.

Meld besmette koeien voor een totaalbeeld van klachten

De verouderde Leidraad beheersing Processierups is inmiddels aangepast. Voor de veehouderij staan er echter nog steeds geen heel concrete adviezen in, alleen dat vee minstens 10 tot 15 meter uit de buurt van besmette bomen dient te blijven, bij harde wind navenant meer. Boeren die besmette koeien hebben, wordt geadviseerd dit te melden bij GD, zodat een beter beeld van de klachten ontstaat.