Yvon Jaspers is weer terug

De presentatrice richt zich alleen nog op televisie. Op 1 september start BZV.

Op 1 september is het weer zover: dan begint Boer Zoekt Vrouw weer. De eerste aflevering staat traditiegetrouw in het teken van 10 kandidaten die zich voorstellen: wie zijn ze, wat doen ze en wat voor type partner zoeken ze? Na deze introductie hebben geïnteresseerde kijkers een paar weken de gelegenheid om een brief te schrijven. Als de serie later in het jaar daadwerkelijk van start gaat, wordt duidelijk welke briefschrijvers door de boeren en boerinnen worden uitgenodigd op hun boerderij om nader kennis te maken.

Het is alweer de elfde serie van het programma dat in 2004 in Nederland van start ging. Sindsdien stegen de kijkcijfers gestaag en inmiddels behoort het tot de best bekeken televisieprogramma’s.

Belangenverstrengeling

De afgelopen maanden lag presentatrice Yvon Jaspers onder vuur na een publicatie in dagblad Trouw over vermeende belangenverstrengeling. Haar bijbaan bij het commerciële ForFarmers zou niet te verenigen zijn met haar baan bij de omroep die met publiek geld gefinancierd wordt. Het commissariaat voor de media sprak Jaspers hiervan vrij maar alle commotie deed haar toch besluiten haar bijbaan op te zeggen om zich weer volledig te kunnen focussen op het maken van televisie.

Vooral televisiemaker

Naast Boer Zoekt Vrouw is ze ook bezig met nieuwe afleveringen voor de serie Onze Boerderij waarin ze probeert een beeld te geven van het ‘echte’ boerenleven. De KRO kan niet zeggen of Jaspers in de toekomst eventueel nog weer openstaat voor een commerciële bijbaan. Eerder zei ze zelf in een interview met Boerderij dat ze zich heel erg verbonden voelt met het boerenleven maar dat ze uiteindelijk toch vooral televisiemaker is.