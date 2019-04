Weer boerderijboekjes van Katja Schuurman

De actrice is blij en dankbaar dat ze kinderen iets mag bijbrengen over het boerenleven.

Actrice en presentatrice Katja Schuurman heeft 2 nieuwe boerderijboekjes geschreven: De ding-dong dieren en De koeiencamping. Ze deed dat op verzoek van Campina. De boekjes zijn het derde en vierde deel in een serie voorleesboeken. Doel van Campina is om kinderen op een leuke en speelse manier kennis te laten maken met het boerenleven, koeien en de herkomst van voedsel.

Vorig jaar schreef Schuurman al deel 1 en 2: Koeiendansdag en Het Boerderijsprookje. Dat deed ze toen samen met schrijfster Mathilde Stein. Ze gaf toen al aan te hopen op een vervolg. Dat is er dus gekomen.

Begaan met agrarische sector

De actrice is erg begaan met de agrarische sector. Vorig jaar zei ze in een gesprek met Boerderij: “Het thema spreekt me heel erg aan. Ik woon in Uitdam, onze tuin grenst aan weilanden met koeien en schapen en mijn dochter speelt met kinderen die op een boerderij wonen. De eerste keer dat ik haar na het spelen kwam ophalen, zag ik een kalfje geboren worden. Zo mooi! Ik zou iedereen gunnen dat ze eens op een boerderij kunnen zijn.”

Avonturen op de boerderij

De verhalen gaan over een jongetje, Daan, en een meisje, Charlie. Het duo beleeft allerlei avonturen op de boerderij. De boekjes liggen van 1 tot en met 14 mei bij de Jumbo supermarkten en zijn gratis bij aankoop van 2 Campina-producten.