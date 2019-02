En de winnaar is… Agnes!

Agnes Lensing – van de Ven, melkveehouder in Gasselternijveen, is de winnaar van de Vrouw in de Media Award 2018 voor de provincie Drenthe.

Agnes, vooral bekend van Boer zoekt Vrouw en Onze Boerderij, heeft zich volgens 18% van de stemmers het afgelopen jaar het beste in de media geprofileerd. De stemmers vonden dat zij in de media burgers een goed beeld geeft van de problemen in de veehouderij. Melkveehouder Eline Vedder ontving 15% van de stemmen en werd daarmee derde.

5 boerinnen genomineerd

In totaal zijn voor de provinciale prijzen 5 boerinnen genomineerd. Heleen Lansink, melkveehouder in Haaksbergen, werd derde in de provincie Overijssel. De komende dagen wordt duidelijk waar de overige awards terecht zullen komen. Deze week reist het team van Vrouw in de Media door Nederland om alle winnaressen hun prijzen te overhandigen.

Aanstaande maandag wordt tijdens een feetselijke bijeenkomst een totaaloverzicht gepresenteerd bij het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Dan wordt ook bekend wie de landelijke winnaar is van de Award.