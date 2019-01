Yvon Jaspers reageert: ‘Bijbaan heel onschuldig’

Ladingen kritiek kreeg ze nadat bekend werd dat ze bij de NPO én bij Forfarmers werkt. Maanden was ze stil, nu reageert ze: ‘Geheime sponsoring? Het is niet eens bij me opgekomen.’

Ze deed het al jaren: Boer zoekt Vrouw maken voor de publieke omroep, en een nieuw programma Onze Boerderij waarin ze naar eigen zeggen ‘het echte boerenleven’ liet zien, los van de boerenliefde. Tegelijk vervult ze – eveneens al jaren – een functie bij commercieel veevoerbedrijf ForFarmers. Dat is geen geheim, onder meer Boerderij schreef er uitgebreid over toen ze in 2015 het contract getekend had.

Kamervragen over onafhankelijkheid Yvon Jaspers

Toch lag ze vorig jaar ineens in de vuurlinie toen dagblad Trouw ‘deze ontdekking’ deed en zich afvroeg hoe onafhankelijk Jaspers eigenlijk was met haar dubbele petten op. Ze zou via haar commerciële bijbaan kandidaten ronselen voor haar publiek gefinancierde programma’s. Bovendien zou de veevoerfabrikant indirect invloed hebben op wie en wat er in de uitzendingen te zien zou zijn.

Er werden Kamervragen over gesteld en het Commissariaat voor de Media boog zich over de vraag of deze constructie wel kon. Dat onderzoek loopt nog. ‘G

Yvon Jaspers: ‘Geen kwade bedoelingen’

Al die tijd zweeg Jaspers maar gisteravond reageerde ze in de talkshow van Eva Jinek op alle commotie. Ze omschreef haar bijbaan als heel onschuldig en inderdaad werd ze er ‘fijn voor betaald.’ Maar kwade bedoelingen had en heeft ze er niet mee en ze blijft, met medeweten van alle partijen, gewoon voor beide organisaties werken.