5 boerinnen maken kans op Media Award

5 vrouwen die zijn genomineerd voor de regionale Vrouw in de Media Award 2018, zijn boerin.

Dat blijkt uit het overzicht met kandidaten dat is gepubliceerd door de organisatie. Het betreft Dieuwke Bakker, melkveehouder in Menaam (Friesland), Agnes Lensing-van de Ven in Gasselternijveen (Drenthe) en Eline Vedder in Ruinerwold (Drenthe), beiden met een melkveebedrijf. Ook genomineerde Heleen Lansink-Marissen in Haaksbergen (Overijssel) heeft thuis een melkveebedrijf. Zij was ook in 2017 genomineerd voor de Vrouw in de Media Award. Gerda Briene in Wierden (Overijssel) heeft als enige genomineerde boerin een pluimveebedrijf.

Genomineerde boerinnen promoten landbouw

De boerinnen zijn allen zeer actief op het gebied van pr voor de landbouw. Lansink-Marissen stond onlangs nog paginagroot in dagblad Trouw, Lensing was één van de hoofdpersonen in de tv-serie Onze Boerderij van Yvon Jaspers en besloot nadien het theater in te gaan met haar verhaal. Bakker is vorig jaar door Team AgroNL benoemd tot ambassadeur van de landbouw voor de provincie Friesland. Briene is bekend van onder meer haar initiatief voor een landelijke Dag van de Boerin. Vedder schreef onder meer opiniestukken voor Boerderij en schopte het – tot haar eigen verrassing – tot onderwerp bij het tv-programma Zondag met Lubach. PresentatorArjan Lubach omschreef haar als de ‘Peter R. de Vries van de agrarische sector’.

De boerinnen hebben gemeenschappelijk dat ze allemaal erg actief zijn om boeren en burgers met elkaar te verbinden. Ze worden uitgenodigd als sprekers. Ook op social media leggen ze actief uit wat ze doen, hoe ze het doen en waarom.