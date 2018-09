Yvon Jaspers stelt voorwaarde aan Boer zoekt Vrouw

Jaspers dreigde te stoppen met Boer zoekt Vrouw als zij geen serie Onze Boerderij mocht maken.

Jaspers maakte het nieuws bekend tijdens de jaarlijkse bijeenkomst Ladies Day van ForFarmers. Deze keer gehouden in industrieel complex CHV Noordkade in Veghel. Ze vindt het belangrijk om in beeld te brengen hoe het er echt aan toegaat op boerenbedrijven. Ze vindt het zelfs zó belangrijk dat ze eigenlijk elk jaar een paar afleveringen van Onze Boerderij wil maken. “Ik heb het bij de KRO zelfs hard gespeeld door te zeggen: jongens, ik maak geen Boer zoekt Vrouw meer als ik niet ook Onze Boerderij mag maken.” Het liefst zou ze per seizoen meer dan 6 afleveringen maken. Dat lijkt er vooralsnog niet in te zitten, “maar wie weet”, voegde ze hoopvol toe.

Boerin Agnes

Daar waar ze met Boer zoekt Vrouw vooral focust op liefde en romantiek, is dat bij Onze Boerderij niet het speerpunt. In het eerste seizoen was bijvoorbeeld te zien hoe moeilijk boerin Agnes het heeft om haar bedrijf in de benen te houden sinds de fosfaatregels haar dwongen haar veestapel in te krimpen.

Wanneer het tweede seizoen op televisie te zien zal zijn, is nog niet bekend.