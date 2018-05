Yvon Jaspers: voorbereid op een hele hoop bagger

Zondag gaat haar nieuwe programma van start. Met ‘Onze boerderij’ wil ze het échte boerenleven laten zien.

Tijdens BZV haalden veel verhalen de uitzending niet omdat ze niet pasten in het Boer zoekt Vrouw-format. Met haar nieuwe programma wil Yvon Jaspers ook die andere verhalen laten horen en zien.



De aanwezige cameraploegen maken zich klaar voor de speech van Yvon Jaspers.

Jaspers trapt af en stelt een aantal boeren en boerinnen voor aan de aanwezige pers.

Bridget Maasland, presentatrice van RTL Boulevard, is er ook. Hier interviewt ze Jos en Dycke die eerder te zien waren in een seizoen van Boer zoekt Vrouw.

Onvermoeibaar vertelt Jaspers haar verhaal keer op keer. Oud-collega Jelle grinnikt: "Ze speelt geen rol, ze is gewoon zo."

Het kalf Suus dat Yvon Jaspers cadeau kreeg van boerin Suzanne Ruesink kijkt net zo nieuwsgierig naar allle media als die naar haar.

Het werk van deze cameraploeg zit erop. Nog even snel een broodje, dan gauw naar de studio en monteren. Intussen zijn de makers van Onze Boerderij ontzettend benieuwd naar de kijkcijfers van aanstaande zondag.

‘Heel erg nodig’

Dat er veel kritiek is op hoe ze boeren in beeld brengt, weet ze. Op social media wordt ze op grote schaal uitgemaakt voor alles wat mooi en lelijk is omdat ze te weinig aandacht zou hebben voor het gebrek aan dierenwelzijn op boerderijen. Ze haalt er haar schouders over op: “Die kritiek raakt me niet. Ik kan er niks mee, ik lees het dan ook niet. Ik weet dat het er is en het bevestigt me alleen maar meer in dat dit nieuwe programma heel erg nodig is.’

Geen extremen en excessen

Tijdens een persbijeenkomst bleek de belangstelling vooor dit nieuwe intiatief groot. Tegenover een haag van fotografen en camera’s deed Jaspers, in aanwezigheid van enkele boeren die in het programma te zien zijn, uit de doeken waarom ze dit zo programma zo graag wilde maken. “Ik wil burgers op een andere manier naar de landbouw laten kijken, los van extremen en excessen die nu vaak in beeld komen.”