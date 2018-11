Boerin Willemien in de race voor grote prijs

Sinds jaar en dag zet ze zich in voor de positie van vrouwen op het platteland. Nu ligt er een bijzondere nominatie.

Boerin en rasbestuurder Willemien Koning uit Oudkarspel (N-H) is genomineerd voor de Women of Europe Awards. Deze prijs is ingesteld door de organisaties European Movement International en de European Women’s Lobby. Elk jaar wordt de onderscheiding uitgereikt aan vrouwen die veel betekend hebben voor de rol van vrouwen.

Willemien Koning - Foto: Fotopersburo Dijkstra

Willemien Koning is dit jaar vrouwenvertegenwoordiger voor de Verenigde Naties en sprak tijdens haar recente speech in New York onder meer over wat er in de wereld moet gebeuren om de positie van vrouwen op het platteland te verbeteren. Bijvoorbeeld op het gebied van landrechten, kredietverlening en toegang tot onderwijs.

Willemien Koning strijdt samen met onder meer eurocommissaris Marianne Thyssen uit België en de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Margot Wallström om de prijs. Wie hem wint, wordt 28 november bekendgemaakt in Brussel.