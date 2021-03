Waarschuwingssysteem bij een op veertien telers

Een op de veertien Nederlandse akkerbouwers maakt gebruik van geautomatiseerde waarschuwingssystemen tegen ziekten of plagen.

Dat meldt onderzoeksbureau Agridirect in Roggel in Trens 2021. Van satellietkaarten maakt 5,8% van de akkerbouwers gebruik, van autonome landbouwmachines 3,7% en van drones 1,7%. Meer dan de helft gebruikt gps op een of meerdere landbouwmachines. Op bedrijven boven 1.200 hectare is dat 90%.

Investeringen

Het blijkt dat 2,7% van de ondervraagde akkerbouwers wil investeren in satellietkaarten, 1,7% in autonome landbouwmachines, 0,6% in drones en 0,6% in automatische waarschuwingssystemen. Daarnaast geeft 4% aan wel de intentie te hebben om te investeren, maar dat de mogelijkheden daartoe ontbreken.