Uireka onderzoekt druppelirrigatie met zout water

Uienonderzoeksorganisatie Uireka stelt geld beschikbaar om te kijken of het mogelijk is om uien te druppelen met zout water.

Afgelopen seizoenen zijn in het druppelirrigatieonderzoek goede resultaten gehaald bij uien. Een van de conclusies uit het onderzoek was dat met drie druppelslangen per bed van 1,5 meter de helft aan water nodig is in vergelijking met boomberegening. Een gift van 30 millimeter via de druppelslang gaf vorig jaar dezelfde uienopbrengst als 60 millimeter met de beregeningsboom.

Onderzoek vanaf half juni voortgezet

Efficiënter watergebruik speelt vooral in gebieden waar weinig of geen zoet beregeningswater beschikbaar is. Zout water is meestal wel beschikbaar en is wellicht een alternatief.

Volgens projectleider Luc Remijn wordt in een extra onderzoeksobject water met een EC-waarde (zoutgehalte) van 4 gebruikt. Het is de bedoeling om vanaf half juni gedurende tien weken twee keer per week 3 millimeter van dit water via druppelslangen te geven.