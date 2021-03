Uienexport zakt naar 12.414 ton in week 9

De uienexport zakt in week 9 naar 12.414 ton. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis.

De weken ervoor zat de weekuitvoer rond de 15.000 ton.

De seizoenstussenstand zit begin maart op 961.528 ton. Dat is erg hoog vergeleken met de 916.087 ton van vorig jaar, maar zeker in verhouding tot het jaar daarvoor; in 2018/‘19 was 674.572 ton geëxporteerd.

In week 9 kregen de meeste uien vanuit Nederland een plekje in het West-Afrikaanse Guinee (1.617 ton). Israël is de tweede afnemer met 1.372 ton, op de voet gevolgd door de 1.326 ton die Mauritanië kocht. Groot-Brittannië is vierde met 1.203 ton. De rest van de afnemers zit onder de duizend ton.