Uienexport pakt lager uit in week 6

De uitvoer van uien pakte in week 6, de tweede week van februari, met 13.841 ton lager uit dan de voorgaande weken.

Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis. De tussenstand komt met deze jongste cijfers op 917.502 ton, wat flink hoger is dan de 851.767 ton die vorig seizoen tot en met week 6 was geëxporteerd en nog hoger dan de 640.512 ton van het seizoen daarvoor.

Hoofdafnemer in de week van 8 februari 2021 was Brazilië met 1.761 ton uien, gevolgd Mauritanië met 1.688 ton uien. Plek 3 is voor Maleisië, waar 1.268 ton uien naartoe ging. De vierde en laatste boven de duizend ton was Groot-Brittannië, dat 1.095 ton uien uit Nederland betrok.