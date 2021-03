Uienexport nog iets lager: 11.500 ton

De uienexport is opnieuw lager uitgekomen in week 10, de tweede week van maart: 11.465 ton.

Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis. Hoofdafnemer Mauritanië kocht 2.113 ton Nederlandse uien. Het zuidelijker geleden Guinee zit daar dicht bij met 1.926 ton. Groot-Brittannië volgt met de aanschaf van 1.384 ton Holland Onions. Israël liet amper van zich horen in week 10. Na een paar weken boven de 1.000 ton nu maar 364 ton. Duitsland trekt wat meer aan de uien en nam 752 ton af.

Tussenstand van dit seizoen is opgelopen naar 973.463 ton. Vorig seizoen stond de teller op 932.994 ton en in 2018-‘19 was dat 684.337 ton.