Uienexport fractie hoger: 14.019 ton

Met een uitvoer van 14.019 ton is de uienexport in week 7 – de derde week van februari 2021 – heel iets hoger dan de voorgaande week (13.988 ton).

De seizoenstussenstand zit op 931.992 ton, wat fors meer is dan de voorgaande jaren. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis.

Week 7 kent met Israël een verrassende koploper in de lijst van uienkopende landen. Hier ging 2.242 ton Nederlandse uien naartoe. Zo groot was de weekexport dit seizoen niet eerder naar Israël. De nummer 2 is Mauritanië met 1.811 ton uien, gevolgd door Guinee met 1.249 ton. Ook Groot-Brittannië deed aardig mee door 1.109 ton Holland Onions te betrekken.