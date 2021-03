NAK verruimt kwaliteitsnorm zaaizaad zomergerst

De Vaste Commissie voor zaaizaden van de NAK heeft op verzoek van de zaaizaadsector (Plantum) besloten de kwaliteitsnorm voor beschadiging voor zomergerst te verruimen van 10% tot maximaal 30%.

De reden van het verzoek is dat in een deel van de partijen zomergerst zodanig veel beschadigde of naaktzadige korrels voorkomen, dat deze zouden moeten worden afgekeurd. Dit zou kunnen leiden tot een tekort aan zaaizaad.

Het besluit betekent dat partijen van oogst 2020 met meer dan 10% en minder of gelijk dan 30% beschadiging worden goedgekeurd zonder vermelding I of II op het certificaat en dat het certificaat vermeldt dat het meer dan 10% beschadiging heeft.

Goede kiemkracht

De normen voor beschadiging zijn in het verleden ingesteld, omdat beschadigde of naakte korrels van gerst en haver gevoeliger zijn voor een niet-juiste ontsmetting en eerder door bodemschimmels kunnen worden aangetast. Een dergelijke aantasting kan een minder goede opkomst tot gevolg hebben. Een verruiming tot 30% wordt nog verantwoord geacht en de kiemkrachten zijn gemiddeld goed tot zeer goed.