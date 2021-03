NAK: besmetting Meloidogyne-aaltjes vrij stabiel

De besmetting van aardappelen met de Meloidogyne-aaltjes is de laatste jaren vrij stabiel.

De keuringsdienst NAK trof vorig jaar in 2,39% van de onderzochte monsters de quarantaine-aaltjes Meloidogyne chitwoodi of M. fallax aan. Dat was 2,95% in 2019 en de jaren daarvoor 2,10% en 2,90%. “Het aandeel besmette monsters ligt in lijn met voorgaande jaren”, zei Jeroen Winkelhorst, technisch coördinator bij de NAK, op de telersvergaderingen die deze week digitaal zijn gehouden.

Procedure

Monsters worden onderzocht als de aardappelen zijn geteeld op een perceel dat in een door de NVWA aangewezen gebied ligt. In zo’n gebied is een perceel gevonden waar besmette aardappelen zijn geteeld. Daarnaast worden bedrijven verspreid over Nederland geselecteerd en getoetst op de aanwezigheid van de Meloidogyne-aaltjes. Bij een positieve uitslag van de PCR-test gaat het monster de klimaatcel in met een hoge temperatuur. Na verloop van tijd wordt het monster visueel geïnspecteerd. Als levende aaltjes worden gevonden, wordt het monster besmet verklaard.