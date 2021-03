Ctgb laat vier nieuwe beschermingsmiddelen toe

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft vier nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegelaten voor de land- en tuinbouw.

Polyversum is een nieuwe schimmelbestrijder voor de teelt van wintertarwe, zomertarwe, zomergerst en koolzaad. Ook is het als kleine toepassing toegelaten in onder andere de teelt van rogge, triticale, sojaboon, lupine, blauwmaanzaad en koolgewassen.

Ook Questar is een nieuwe schimmelbestrijder. Dit middel mag worden gebruikt tegen roest en bladvlekkenziekte in winter- en zomertarwe, winter- en zomerrogge, spelt en triticale.

Revystar is nieuw voor de bestrijding van schimmelziekten in wintertarwe en -gerst, zomertarwe en -gerst en in kleine toepassingen triticale, winterrogge, zomerrogge en haver.

Difol is een nieuw schimmelbestrijdingsmiddel voor de teelt van appel en peer.