Cosun: 5% minder bietenareaal in EU

Er worden dit jaar ongeveer 5% minder bieten geteeld in de Europese Unie dan vorig jaar.

Dat concludeert bietentelerscoöperatie Cosun op basis van signalen uit diverse Europese landen. In Nederland krimpt het areaal met zo’n 1,5% naar ongeveer 82.000 hectare.

Eerste 1.000 hectare gezaaid

Volgens Cosun is de eerste 1.000 hectare bieten gezaaid in Nederland, voornamelijk in het zuidwesten. De omstandigheden zijn goed, het zaaibed ziet er beter uit dan vorig jaar. Omdat het momenteel koud is, waardoor bieten traag kiemen, neemt het risico op muizenschade toe.