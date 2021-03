BO Akkerbouw ontvangt 350 wensen voor onderzoek

Akkerbouwers hebben bijna 350 wensen ingediend bij de Brancheorganisatie Akkerbouw voor onderzoek en kennisverspreiding.

De BO Akkerbouw had akkerbouwers opgeroepen hun wensen kenbaar te maken. De vragenlijst op de site van BO Akkerbouw is geopend door 665 mensen, van wie er 640 één of meer vragen hebben beantwoord. Van dit aantal gaven 575 mensen aan akkerbouwer te zijn (ongeveer 90%).

Digipanel

Onderzoekscoördinator Edwin de Jongh is blij met deze respons. “Akkerbouwers betalen, dus mogen zij bepalen. Wij bundelen hun wensen. Akkerbouwers in het digipanel gaan de ingediende voorstellen in mei prioriteren. Voor dit digipanel hebben zich 125 telers gemeld.”