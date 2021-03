Aanbod Next Generation-rassen Agrico groeit

Het areaal Nex Generation-rassen, aardappelrassen met een hoge phytophthoraresistentie, groeit.

Dat maakte handelshuis Agrico bekend. In 2018 bedroeg het aanbod duurzame rassen 1.000 ton, in 2021 is dit opgeschaald naar 15.000 ton. Het rassenaanbod is flink uitgedijd. In 2016 bracht Agrico zijn eerste Next Generation-ras op de markt, Carolus. Nu, vijf jaar later, is het Next Generation-pakket uitgegroeid tot een complete serie van negen verschillende rassen. De huidige serie bestaat uit Carolus, Alouette, Levante, Twinner, Twister, Nofy, Ardeche en de laatste aanwinsten Beyonce en Jacky. Beyonce beschikt zelfs over meerdere resistentiegenen.

De robuuste rassen dragen bij aan een duurzame teelt omdat zij met minder gewasbeschermingsmiddelen tegen phytophthora toe kunnen.