Uienexport weer boven 16.000 ton

De uienexport lijkt de weg uit het dal te vinden met een uitvoer van 16.180 ton in week 2 van 2021.

In week 1 bleef de export steken op 11.066 ton. De tussenstand komt hiermee op 841.092 ton in het lopende afzetseizoen 2020-‘21. Dat ligt 73.755 ton boven vorig seizoen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis.

Filipijnen belangrijkste afnemer

De Filipijnen waren met 2.074 ton de hoofdafnemer van Nederlandse uien in week 2 van 2021. In week 1 betrok de Aziatische republiek geen uien van Nederlandse afkomst. Dit seizoen ging echter 36.466 ton die kant op, wat aanzienlijk meer is dan de voorgaande jaren.

Op de tweede plaats staat Guinee, dat 1.601 ton uien uit Nederland aankocht. De top 3 wordt gecompleteerd door Brazilië met 1.328 ton. Gezien de tussenstand van 3.235 ton (vorig jaar 35.118 ton) is Brazilië echter geen serieus prijsverhogende factor in de uienhandel. Groot-Brittannië is met 1.206 ton ook aan de markt (57.048 ton dit seizoen).

Uit deze cijfers blijkt dat de Nederlandse exporteurs het hele wereldtoneel bespelen, maar dat nergens bijzonder veel uien naartoe gaan.