Senegal ontvangt 20% van uienafzet in week 4

In de laatste volle week van januari zijn 23.335 ton uien afgezet in 82 verschillende landen.

Van deze weekafzet is 20% van de uien naar Senegal gegaan. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis. Een reden daarvan is dat medio januari onder andere een conventionele boot vanuit Nederland is vertrokken naar Gambia. Daarvan was in eerste instantie niet duidelijk of deze ook langs Senegal zou gevaren. Uit de exportcijfers van week 4 blijkt dat uien in Senegal zijn gelost.

Belangrijke afnemers uien

Senegal heeft in week 4, ondanks dat officieel de grens gesloten is, 4.804 ton uien ontvangen. Verder zijn belangrijke afnemers in week 4 Gambia en Maleisië met respectievelijk 3.453 ton en 3.166 ton uien.