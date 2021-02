Ruim 900.000 ton uien geëxporteerd

In seizoen 2020-’21 zijn tot en met week 5 901.581 ton uien afgezet.

Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis. De vraag naar uien is deze periode minder dan in de eerste helft van het afzetseizoen. De gemiddelde weekafzet is na de jaarwisseling gedaald naar 17.483 ton. Voor de jaarwisseling was de gemiddelde weekafzet 30.154 ton.

16.798 ton uien afgezet in eerste week februari

In de eerste week van februari zijn 16.798 ton uien afgezet. De belangrijkste bestemmingen waar in week 5 uien zijn afgezet, zijn Mauritanië (1.904 ton), Guinee (1.731 ton) en Brazilië (1.730 ton).

Binnen Europa is Groot-Brittannië met 1.366 ton de grootste afnemer van Nederlandse uien. Ook zijn in week 5 weer uien naar de Filipijnen gegaan (1.317 ton), nadat de voorgaande twee weken geen ui werd afgeleverd.