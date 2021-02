POC: Aardappelcontracten industrie verlieslatend

De teelt van fritesaardappelen op basis van de contractprijzen is over de hele linie verlieslatend. Dat concludeert de Producentenorganisatie Consumptie-aardappelen (POC) na vergelijking van de contractprijzen voor oogst 2021 met de kostprijs.

POC gaat in onderstaande tabel uit van kostprijzen bij een gemiddelde netto-opbrengst van 52 ton per hectare af-land en 47 ton uit de bewaring. Beregeningskosten à € 225 per hectare per keer zijn niet meegenomen.

Eigen kostprijs berekenen

Voorzitter Keimpe van der Heide van POC vindt dat telers hun eigen kostprijs moeten betrekken in de contractbesprekingen. “Wij zeggen niet dat iedere teler geld toelegt op de teelt. Opbrengsten kunnen behoorlijk verschillen; dat heeft veel invloed op de kostprijs per kilo. Er is dit jaar onderhandelingsruimte”, zegt hij. “Wij zijn niet tegen contracteren van aardappels, maar we willen proberen meer bewustwording te creëren bij onze collega’s. Bezint eer ge begint.”

Tabel: POC

Calculator

Op www.pocnederland.nl staat de kostprijscalculator waarmee telers hun eigen kostprijs kunnen berekenen.