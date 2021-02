JRC: beetje vorstschade in wintergewassen

De strenge vorst in februari heeft in beperkte mate schade veroorzaakt aan wintergewassen in West-Duitsland, Oost-Frankrijk, Hongarije, Zuidoost-Europa en Turkije.

Volgens het Joint Research Centre (JRC), het onderzoeksbureau van de Europese Commissie, lag in die regio’s te weinig sneeuw om de tarwe, gerst of koolzaad voldoende te beschermen. De minimumtemperaturen zakten in die regio’s onder de -15 graden. Bovendien waren de gewassen in die regio’s niet goed bestand tegen de felle kou, schrijft het JRC in het laatste Mars-bulletin over de gewasontwikkeling in Europa.

“De vorsttolerantie was slecht ontwikkeld door de warmer dan gebruikelijke omstandigheden, voorafgaand aan de koudegolf. Vorst heeft ook voordelen voor gewassen. Het verbetert de structuur van kleigronden en het vermindert plaag- en ziektedruk”, aldus het onderzoeksbureau JRC.